Самара, , 11:42 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 24 мая в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Отмечается, что рекордные температурные значения были зафиксированы на четырёх метеостанциях области: в Авангарде, Кинель-Черкассах, Клявлине, Большой Глушице.

Так, самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Авангарде. Там в столбик термометра поднялся до отметки 36,9 °C, что на 4,4 °C выше, показателя 1952 года. В Кинель-Черкассах была зафиксирована температура воздуха 35,3 °C, это на 3,1°C выше температуры 2007 года. В Большой Глушице воздух прогрелся до 35,1 °C, а в Клявлине столбик термометра поднялся до 31,1 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 мая в Самарской области побит температурный рекорд 1967 года.