Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:52 — REGNUM В пригородной территории Нижнего Тагила (Свердловская область) запустили дроны, чтобы отслеживать нарушителей противопожарного режима. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

МЧС и Росгвардия направили дроны на обследование села Шиловка, посёлка Новоасбест и других прилегающих территорий. Нарушителей по итогам полёта выявить не удалось.

В регионе действует противопожарный режим. Запрещено любое открытое использование огня. Всего с начала тёплого периода было найдено уже 90 нарушителей, ещё один из них является должностным лицом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердлоской области резко вырос спрос на пожарных.

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