Киев, , 11:46 — REGNUM Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам двух лет работы показала, что его деятельность — сплошной провал. Об этом депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин написал на своей странице в Facebook.

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«Два года президента Зеленского… Сплошные провалы. Другой оценки быть не может», — отметил Кузьмин.

По его словам, общение главы государства с прессой вызвало лишь горькую улыбку. Не было заявлено ничего нового, вдохновляющего, перспективного.

Жители Украины хотели услышать об итогах работы президента и планах на будущее, но услышали только, что всё хорошее в стране связано в Зеленским, а всё плохое — со всеи остальными. Пресс-конференция стала «самым большим медийным провалом» президента, заключил депутат.

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