Казань, , 12:06 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения зарегистрировано 21 298 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 30 носителей инфекции, сообщает 25 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 18 209 ковид-пациентов, за сутки выписались 28 человек. Скончались за все время 490 носителей вируса. Новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, за 24 мая в Москве скончались 57 человек, выздоровели 2208 ковид-пациентов. Госпитализация потребовалась 1082 пациентам. Суммарно в столице выявлен с начала пандемии 1 161 601 случай заражения коронавирусом.

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