Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 90 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Примерно столько же зараженных ежедневно выявляли в начале последнего месяца весны, после чего последовал спад и новый подъём. Суточная смертность от COVID-19 в Ленобласти выросла. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 24 мая было обнаружено в городах: Всеволожск (девять), Луга (шесть), Кудрово, Коммунар, Тихвин (четыре), Пикалёво, Выборг, Гатчина, Лодейное Поле, Никольское (по три), Кингисепп, Сланцы, Бокситогорск, Волосово, Мурино, а также в поселках городского типа им. Морозова, Будогощь и в поселках Первомайское, Янино-1, деревне Малые Колпаны (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 686 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 866 человек, в том числе 89 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1384 человека, в том числе 10 смертей зафиксировано 24 мая. Это на три случая больше, чем в предыдущие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 25 мая, в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободны 132 койки (16,35%), в том числе в палатах реанимации — 83 койки.

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