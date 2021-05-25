Пекин, , 11:41 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely объявил о старте продаж большого кроссовера Xingyue L. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка доступна в пяти вариантах исполнения. В основе Xingyue L лежит архитектура CMA. Габаритные размеры автомобиля составляют: 4770×1895×1689 мм. Они сопоставимы с размерами нового Hyundai Santa Fe. Расстояние между осями колёс машины равно 2845 мм. Клиренс автомобиля — 200 мм.

Автопроизводитель укомплектовал автомобиль тремя рядами кресел, набором современных систем активной и пассивной безопасности, а также тремя большими виртуальными экранами.

В движение модель приводится турбодвигателем рабочим объёмом два литра мощностью 218 л. с. Он сочетается с роботизированной трансмиссией 7DCT. Также имеется 238-сильная версия автомобиля с восьмискоростным «автоматом» Aisin.

Ранее компания Geely представила седан Emgrand третьего поколения. В движение авто приводится турбированным двигателем производительностью 114 л. с. Новый седан появится на китайском рынке летом текущего года.

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