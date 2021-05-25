Ляонин, Китай, , 11:38 — REGNUM На северо-востоке КНР в Желтом море перевернулось рыболовное судно, в результате чего семь человек из его экипажа числятся как пропавшие без вести. Об этом 25 мая сообщает Управление по безопасности на море города Даньдун (провинция Ляонин).

Уточняется, что имеется ввиду судно «Ляоданьюй-23 937», которое перевернулось в заливе Дадун.

Также указывается, что в данный момент ведется поисково-спасательная операция, власти устанавливают причины произошедшего. При этом других подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно, что северокорейское грузовое судно Chong Bong затонуло в Японском море.