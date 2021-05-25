Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Сегодня, 25 мая, в шведском аэропорте Арланда приземлился борт из Минска. Это произошло несмотря на вчерашний призыв ЕС не пропускать белорусские авиакомпании через свое воздушное пространство. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

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По данным Шведского транспортного агентства, официального решения о прекращении полетов пока нет.

«На уровне ЕС ведется работа по запрету воздушного движения, но пока такое решение не будет принято, самолеты будут взлетать и приземляться как обычно», — заявила в интервью TT представитель ведомства Моника Нэслунд.

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» приземлился в столичном аэропорту Швеции незадолго до 11:00 по Москве.