Москва, , 11:35 — REGNUM В России сложился новый общественный договор между бизнесом, властью и обществом. Об этом 25 мая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил заместитель руководителя управления общественных проектов администрации президента Александр Журавский.

«Доверие к институту уполномоченного по защите прав предпринимателей растет. В частности это выражается в количестве обращений предпринимательского сообщества. По статистике, почти 100 тыс. обращений за период работы этого института. Максимальное количество обращений было в прошлом году, на пике пандемии. Потому что некоторые меры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые были сформированы и осуществлены по линии органов государственной власти, нужно было контролировать. Потому что местами бывали сбои, — сказал Журавский. — По нашим ощущениям, сложился некий новый общественный договор между бизнесом, властью и обществом. Период недоверия друг к другу остался в прошлом. И на волне возросшего взаимного доверия надо вырабатывать новые институциональные решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 мая проходит XV Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей.