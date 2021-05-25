Саратов, 25 мая, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства» подписало контракт на строительство областной инфекционной больницы на 400 коек. Реализовывать проект будет единственный участник тендера, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Контракт на строительство больницы на Московском шоссе оценили в 449 377 425,51 рубля. Участок, на котором запланировано строительство, имеет кадастровый номер 64:48:040209:8. По данным публичной кадастровой карты, его площадь — 197 799 кв. м, а кадастровая стоимость — 233 960 613,18 рубля.

Завершить работы исполнитель должен до 31 августа 2021 года. В задачи подрядчика входит также поставка оборудования.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, но предусмотрена и субсидия из федерального бюджета в размере 399 947 076,49 рубля 49 копеек. Авансирование контракта не планируется.

Компания-подрядчик в лице ООО «Специализированный застройщик «ПДПСтрой» была учреждена в июле 2007 года для строительства жилья и нежилых объектов. Владелец и директор — Дмитрий Плеханов. В фирме работают около 35 сотрудников. По открытым данным, организация ранее была поставщиком по более чем 160 госконтрактам на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей.