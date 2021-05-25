Пенза, , 12:06 — REGNUM В Пензенской области за сутки получены 75 положительных исследований на SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 25 мая зарегистрировано 46 835 случаев заражения коронавирусом.

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Выздоровели после болезни 44 180 пациентов, за сутки — 71 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 776 человек. Активными больными на сегодняшний день остаются 1879 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии выявили 5 017 795 случаев заражения коронавирусом.

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