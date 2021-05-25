В Петербурге резко выросла смертность от COVID-19
Санкт-Петербург, 25 мая, 2021, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 844 новых случая заражения коронавирусом и констатировали 46 смертей от COVID-19. Если суточное число новых носителей снизилось на семь человек, то показатель суточной смертности, напротив, увеличился на восемь летальных случаев.
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Более высокий уровень суточной смертности в Петербурге был зафиксирован два с лишним месяца назад, 10 марта 2021 года, когда скончались 52 человека. Всего в Петербурге за время пандемии от ковида, как основной причины смерти, умерли 14 123 человека. Летальность болезни составляет 3,25%.
Общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом, с учетом новых данных, составляет в Петербурге 434 677 случаев, выздоровели 398 999 человек, в том числе 1266 пациентов выписаны за минувшие сутки.
Напомним, за прошлую неделю в Петербурге на 22,66% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями выросло на 7,6%.