Москва, , 07:28 — REGNUM Мухамед Султангирович Зиангиров (1923−1943) сражался на фронте с июня 1942 года. Защищал Воронеж и Ворошиловград (ныне Луганск). Был награжден медалью «За отвагу».

Мухамед Султангирович Зиангиров

К началу осени 1943 года в звании ефрейтора служил автоматчиком 198-го отдельного армейского заградительного отряда в 6-й армии.

26 сентября во время форсирования Днепра в районе села Войсковое (Солонянский район Днепропетровской области) вражеский снаряд разбил понтон. Рискуя жизнью, Зиангиров спас из ледяной воды товарища. На западном берегу реки он принял активное участие в захвате и удержании плацдарма, несколько раз ходил в разведку, добывая важные данные о противнике. 27−28 сентября отражал многочисленные немецкие контратаки. На следующий день, когда красноармейцы вновь перешли в наступление, одним из первых бросился вперед. В ставшем для него последним бою Мухамед Султангирович был ранен, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжал сражаться. Вскоре он получил еще одно ранение, оказавшееся смертельным…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года ефрейтор Мухамед Султангирович Зиангиров был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

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