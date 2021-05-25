Кострома, , 11:36 — REGNUM В Костромской области после майских праздников выросло количество пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба передаёт ИА REGNUM.

Московская застава на набережной в Костроме Наталья Диева

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Так, в конце апреля количество таких больных держалось на уровне 150−160 человек. По данным на 25 мая в «коронавирусных» стационарах находятся 190 граждан. Кроме этого с 25 до 30−35 выросло суточное число выявляемых случаев COVID-19.

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В связи с этим губернатор Костромской области Сергей Ситников вновь поручил ускорить вакцинацию людей в небольших сёлах и деревнях. Он заявил, что если в регионе начнётся третья волна эпидемии, придётся ограничить туристический поток.

«Хочу глав предупредить. Если мы будем получать рост числа заболевших, которые эпидемиологи называют «третьей волной», то ситуация, связанная с отдыхом и летним периодом в муниципалитетах будет другой. Я имею в виду гости и прочее. Мы в значительной степени усилим меры ответственности и введем ограничения», — сказал Ситников на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, лучше всего вакцинация организована в Вохомском, Кологривском, Галичском, Солигаличском районах области и городах Мантурово и Кострома. Неудовлетворительной работу в этом направлении признали в Буе, Чухломе и Павинском районе.

В Костромской области действует ряд ограничений. До 6 июня в регионе запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и прочих мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также массовых мероприятий, собирающих более 10 человек. Кроме этого, детей, приезжающих в местные загородные лагеря из других регионов обязали предоставить справки об отсутствии коронавируса.

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