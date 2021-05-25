Санкт-Петербург, 25 мая, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Серьезную нехватку персонала начали испытывать кафе и рестораны Санкт-Петербурга после ослабления коронавирусных ограничений и открытия летних террас. По подсчетам профессора кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктора экономических наук Александра Прихача, в Северной столице количество предложений о работе в общественном питании увеличилось на 50−70%, при этом число откликов сократилось на 20%.

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По словам эксперта, повышенное число вакансий в общепите связано с тем, что бизнес «соскучился» по прибыли и сейчас старается наверстать упущенное во время пандемийных закрытий и ограничений.

«Мы наблюдаем катастрофический разрыв в активности работодателей и соискателей. На волне туристического бума Сочи и Крым переманивают ценные кадры. Заведения готовы платить двойную ставку и снимать сотрудникам жилье», — пояснил Прихач.

Специалист добавил, что особенно остро проблему переживают рестораны национальных кухонь, основной персонал которых — рабочие из стран ближнего зарубежья и приезжие: «Из-за закрытых границ мигранты не могут вернуться в страну, а жители других регионов до сих пор остаются в родных городах».

При этом, по мнению эксперта, большинство россиян продолжают считать ресторанный бизнес привлекательной сферой для открытия своего дела, несмотря на то, что сегодня общепит уступает позиции в конкурентной борьбе на рынке, трансформировавшемся из-за пандемии.

«Один из вариантов, почему ресторанный бизнес все еще пользуется спросом — как раз то, что он пострадал. Ниша несколько опустела, поэтому стали появляться активные предприниматели, ориентированные на ее заполнение. Полноценные и работающие проекты все равно будут открываться. У людей есть средства, чтобы начать бизнес и, соответственно, чтобы ходить в такие заведения», — заключил профессор СЗИУ РАНХиГС.