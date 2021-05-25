Калуга, 25 мая, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области за первые три месяца 2021 года направили лекарственным обеспечением граждан почти 600 млн рублей. Льготные препараты получили 35 тысяч больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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«Это серьезные цифры и показатели. Мы в областном бюджете сохранили обязательства по закупке лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. На это в 2021 году выделено 19 млн рублей», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Руководитель области подчеркнул, что по инициативе президента России Владимира Путина для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями создан фонд «Круг добра» как дополнительный механизм обеспечения лекарственными препаратами.

На одном из совещаний с представителями Минздрава России был поднят вопрос о сотрудничестве регионов с фондом.

«Я знаю, что в Калужской области такая работа организована. Контакт налажен. Тем не менее, прошу определить ответственного за ее координацию. Важно весь процесс взаимодействия настроить так, чтобы область и дети, нуждающиеся в дорогостоящих лекарствах, были полностью ими обеспечены», — обратился Владислав Шапша к руководству регионального министерства здравоохранения.