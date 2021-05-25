В Ярославской области пройдёт туристический слёт предпринимателей
Ярославль, 25 мая, 2021, 11:14 — ИА Регнум. С 25 по 27 июня в Ярославской области пройдет XVII Всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.
На этот раз местом его проведения станет Ярославский муниципальный район. Палаточный город будет разбит на берегу Волги за селом Сопелки.
Среди участников турслета будут предприниматели и их команды из Ярославской области, Ивановской, Костромской, Владимирской, Вологодской, Московской и Нижегородской областей. Организаторы ожидают более тысячи человек. В предыдущие годы их количество доходило до 2-х тысяч.
На протяжении трех дней участников турслета ждут командные состязания — волейбол, мини-футбол, туристическая эстафета, творческий и кулинарный конкурсы, семейные соревнования ‑ и состязания в личном первенстве. Вечером — open air, концертная программа с живым звуком, выступления артистов. Отдельная соревновательная и развлекательная программа подготовлена для детей.
Задачами турслета предпринимателей является пропаганда активного отдыха и спорта, а также установление контактов и расширение круга общения среди представителей малого и среднего бизнеса.
Организаторами и координаторами мероприятия выступают общественные объединения предпринимателей, администрация Ярославского муниципального района, департамент инвестиционной политики и промышленности региона, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей и ряд других организаций.