Ярославль, 25 мая, 2021, 11:14 — ИА Регнум. С 25 по 27 июня в Ярославской области пройдет XVII Всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Турслет предпринимателей

На этот раз местом его проведения станет Ярославский муниципальный район. Палаточный город будет разбит на берегу Волги за селом Сопелки.

Среди участников турслета будут предприниматели и их команды из Ярославской области, Ивановской, Костромской, Владимирской, Вологодской, Московской и Нижегородской областей. Организаторы ожидают более тысячи человек. В предыдущие годы их количество доходило до 2-х тысяч.

«Турслет предпринимателей «Содружество» проходит в Ярославской области с 2004 года, и за минувшие 17 лет мы пропустили единственный прошлый год по причине пандемии коронавируса. Самый первый турслет собрал не более 100 человек, и мне как одному из организаторов очень приятно видеть, как выросла его география и количество участников. Люди приезжают семьями, с детьми, формируют свои команды от предприятий. Эта атмосфера драйва укрепляет корпоративный дух, помогает заводить бизнес-знакомства компаниям из разных регионов. В этом году мы делаем ставку на постоянных участников турслета — многие с начала весны звонили в оргкомитет, спрашивали, состоится ли мероприятие, и очень ждем новичков. В условиях сохраняющейся пандемии многие обращаются к внутреннему туризму и, на мой взгляд, наш турслет можно отнести к этому направлению», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

На протяжении трех дней участников турслета ждут командные состязания — волейбол, мини-футбол, туристическая эстафета, творческий и кулинарный конкурсы, семейные соревнования ‑ и состязания в личном первенстве. Вечером — open air, концертная программа с живым звуком, выступления артистов. Отдельная соревновательная и развлекательная программа подготовлена для детей.

Задачами турслета предпринимателей является пропаганда активного отдыха и спорта, а также установление контактов и расширение круга общения среди представителей малого и среднего бизнеса.

Организаторами и координаторами мероприятия выступают общественные объединения предпринимателей, администрация Ярославского муниципального района, департамент инвестиционной политики и промышленности региона, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей и ряд других организаций.