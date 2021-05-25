Пенза, , 11:59 — REGNUM В Пензенской области за 1 квартал текущего года достигнут значительный прирост налоговых поступлений во все уровни бюджета, сообщает УФСИН по региону.

В федеральный бюджет поступило 7,8 млрд рублей, прирост составил 67,3% (на 3,1 млрд рублей); в консолидированный бюджет Пензенской области — 11,8 млрд рублей, или на 43,8% больше (на 3,6 млрд рублей), при этом региональный бюджет вырос на 53,1% (на 3,5 млрд рублей) и составил 10,1 млрд рублей, а поступления в местный бюджет увеличились на 6,8% (на 113 млн рублей) и составили — 1,8 млрд рублей.

В основном рост поступлений отмечается по акцизам на подакцизную продукцию в 4,4 раза, или на 2,4 млрд рублей, по налогу на добавленную стоимость — на 56,5%, или на 2,3 млрд рублей, по налогу на прибыль организаций — рост на 84,6%, или на 1,6 млрд рублей.

По итогам работы за 1 квартал 2021 года в целом по Пензенской области совокупная задолженность по налогам, сборам, страховым взносам и платежам в государственные внебюджетные фонды, а также пеням и штрафам, составила 7 млрд 892 млн рублей, что меньше аналогичного показателя на начало текущего года на 93 млн рублей, или на 1,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России с 21 мая могут получать вычеты из НДФЛ по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке в упрощённом порядке.

Читайте также: В России упростили получение налогового вычета на покупку жилья