Тюмень, , 11:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки к 25 мая ликвидировано три лесных пожара на общей площади 79,2 га и четыре ландшафтных пожара на общей площади 20 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 24 мая в регионе произошло 11 лесных пожаров на общей площади 118 га и девять ландшафтных на общей площади 58,2 га.

На утро в регионе действовало 25 лесных пожаров и три ландшафтных.

Напомним, в тюменской области режим чрезвычайной ситуации действует с 11 мая 2021 года.

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