Москва, 25 мая 2021, 11:05 — REGNUM Восстановление экономики России идёт по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Об этом 25 мая заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в этом году составит 2,9%. Показатель был скорректирован в апреле с учётом повышения базы 2020 года и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.
По прогнозу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, российская экономика в 2021 году покажет рост, близком к 3%, однако итоговый результат будет зависеть от развития пандемии COVID-19.
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