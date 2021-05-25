Москва, , 11:05 — REGNUM Восстановление экономики России идёт по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Об этом 25 мая заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

«В целом мы видим, что восстановление экономики (это на самом деле наблюдалось и в IV квартале прошлого года, и в III отчасти) идёт по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в этом году составит 2,9%. Показатель был скорректирован в апреле с учётом повышения базы 2020 года и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

По прогнозу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, российская экономика в 2021 году покажет рост, близком к 3%, однако итоговый результат будет зависеть от развития пандемии COVID-19.

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