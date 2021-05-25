Москва, , 11:02 — REGNUM В Фольклориаде в Башкирии ожидается участие до 2 тыс. человек, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова на заседании оргкомитета VI Всемирной Фольклориады.

Мероприятие пройдёт с 3 по 10 июля 2021 года. На следующий день после открытия планируется провести парад участников фестиваля, который завершится большим хороводом народов мира.

«С учётом почётных гостей, прессы, российских и иностранных артистов ожидается до 2 тысяч человек. От каждой страны выступит по одному творческому коллективу. Россию на Фольклориаде представит пензенский хореографический ансамбль «Вензеля», — приводит слова Маниловой сайт правительства РФ.

На данный момент согласие на участие в Фольклориаде подтвердили представители 37 государств. Ожидается, что всего примут участие артисты из 48 государств.