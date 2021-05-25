Георгиевск, Ставропольский край, , 11:01 — REGNUM На Ставрополье объявлен режим ЧС в Георгиевском городском округе. Решение о его введении было принято 24 мая из-за последствий сильного града на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Напомним, 22 мая на ряд районов Ставропольского края обрушились сильные ливни с градом, особенно пострадал Георгиевский городской округ, а в нем станица Незлобная. В населенном пункте оказались поврежденными около 300 домовладений, в которых разбиты градом крыши, пострадало имущество, повреждены посевы.

Глава Георгиевского округа Андрей Зайцев подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в округе. Он начал действовать с 18:00 24 мая.

Для устранения последствий стихии было поручено установить границы опасного метеорологического явления, произошедшего 22 мая. Кроме того, Зайцев поручил обеспечить безопасность жизнедеятельности населения и продолжить сбор данных о пострадавших и нанесенном материальном ущербе. По указанию главы района также готовится письмо губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову с просьбой об оказании помощи населению, пострадавшему от неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось о готовности краевых властей помочь сельчанам шифером и другим строительным материалом.

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