25 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Китайцы озабочены «третьим витком» эпидемии коронавируса, считая, что на самом деле это всё продолжение первого.

Цинь Шихуан, , 16:32 — REGNUM Согласно последним данным из Индии, общее число смертей от COVID-19 достигло 303 720 за всё время, что делает ее третьей страной после США и Бразилии, которые перешагнули за 300 000 человек по смертности.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Индийские СМИ считают, что основная причина столь печальных показателей — это рост числа подтвержденных случаев в Индии в краткосрочной перспективе, нехватка медицинских ресурсов и острая нехватка предметов медицинского назначения. Правительство Индии и эксперты в целом считают, что Индия может столкнуться с третьим витком эпидемии.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обменялись мнениями по поводу этой новости под соответствующей публикацией на страничке портала «Глобальное обозрение».

«Я считаю, что чтобы узнать истинную смертность, показатели нужно умножить на пять!» — заявил Бо Хан.

«Это всё оттого, что они видят только своих богов и коров, но не видят людей и реальной беды», — заявила Чен Баола.

Корова в Индии (сс) David Turner

«Сегодня смотрела видео, как индийцы прыгали в реку в поисках убежища, чтобы не ставить прививку! Если кто-то выживает в Индии, это будет чудом», — добавила «Смеющаяся девочка».

«Первый виток, второй виток… Такая риторика призвана лучше замаскировать и украсить их собственные провалы в борьбе с эпидемией. На самом деле они плохо справились с первым витком», — заметил другой комментатор.

«Взгляни в лицо правде, у вас первый виток еще не прошел!» — согласился «Демон».

Многие комментаторы выразили сочувствие жертвам инфекции, отметив, что погибло много детей из-за эпидемии. Кроме того, мифическое сознание население и бездействие властей, которые спокойно наблюдают за тем, что население лечится коровьим навозом и водами Ганга, только усиливают масштаб трагедии.

«Эти жертвы — побочный эффект применения коровьих фекалий и воды Ганга?» — спросил «Цейлонский цветок».

«Если умирают люди, то власти Индии не так сильно реагируют на проблему. Но любой, кто заразит двух коров и более, будет немедленно помещен на карантин», — издевательски заметил «Семь собак».

Больной COVID-19. Индия Xinhuanet.com

«Верхи заняты эксплуатацией, а низы — суевериями, совсем не предреволюционная ситуация», — заявил другой комментатор.

В целом пользователи возмущены некомпетентностью и бездействием властей Индии, а также магическим мышлением населения, что вкупе не только приводит к трагическим последствиям в самой Индии, но и распространяет неблагополучие на другие страны мира, мешая борьбе с пандемией.