Вена, , 10:58 — REGNUM На сегодняшний день невозможно назвать точную дату окончания переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Читайте также: В МИД РФ оценили итоги четвёртого раунда переговоров по СВПД

«По срокам предсказывать невозможно. Мы, так же как и коллеги по СВПД, ориентируемся на то, чтобы переговоры были завершены в ближайшее время — ориентировочно в начале июня или, по крайней мере, до середины июня, чтобы президентские выборы в Иране не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем, — сообщил в интервью газете «Известия» дипломат. — Получится ли это, жизнь покажет».

При этом он подчеркнул, что все участники переговоров, включая США и Иран, настроены без лишних задержек продвигаться вперед по урегулированию этого вопроса.

«В принципе, настрой у всех делегаций, включая американскую и иранскую, хороший — есть стремление, как нам кажется, без лишних задержек продвигаться вперёд», — сказал Ульянов.

Ранее по теме: Блинкен оценил готовность Ирана вернуться к ядерной сделке

«25 мая начнётся пятый раунд, который, мы надеемся, станет финальным и завершится заключением договоренности по СВПД», — добавил российский дипломат.

Постпред считает, что завершить переговоры до выборов в Иране, которые намечены на 18 июня, было бы важно, поскольку за ними может открыться «новое пространство политической неопределенности», что сделает жизнь переговорщиков заметно сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвёртого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки, которые состоялись 19 мая в Вене, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что участники переговоров достигли ощутимого прогресса. Также, по словам дипломатов, участники встречи подтвердили «решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей».