Санкт-Петербург, 25 мая, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Юг Санкт-Петербурга вновь стал самой дорогой частью города для аренды квартиры. За три последних месяца цена ежемесячной платы за квартиру в Московском районе выросла на 17%. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе базы недвижимости Restate.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский район Санкт-Петербурга

В 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки по долгосрочной аренде за последние три месяца снизились, в некоторых весьма значительно, однако это не касается Санкт-Петербурга и Москвы.

«В Петербурге значительно дороже стало снимать квартиру на юге города, в частности, в престижном Московском районе — сразу на 17% за три последних месяца. Однако в остальных частях города замечен куда менее активный рост — 4−8%. Как, к примеру, в северных районах», — рассказали в пресс-службе.

Связно это, по всей видимости, с постепенным возвращением сотрудников в офисы после отмены большинства пандемийных ограничений. Часть сотрудников после начала периода самоизоляции и перехода на удаленный режим работы отказалась от аренды жилья и уехала из города. Многие сняли другое, более дешевое, жилье, поскольку больше не было нужды жить рядом с офисом или станцией метро. Однако теперь пошел обратный процесс, что и привело к повышению ставок аренды.

«Кроме двух столиц, аренда заметно подорожала только в Красноярске. В Самаре ставки увеличились совсем ненамного, а в остальных городах-миллионниках аренда, напротив, стала более доступной, — подытожили в компании. — Скажем, в Волгограде ставки просто обрушились — сразу на 22% с января».