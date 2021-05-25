Туапсе, Краснодарский край, , 10:54 — REGNUM Режим повышенной готовности введён на территории Туапсе Краснодарского края в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря 25 мая.

По информации регионального оперативного штаба, масляное пятно обнаружено в 800 метрах от берега — в этом районе проходит глубоководный выпускной канализационный коллектор. На место разлива направлена оперативная группа МЧС, проводятся работы по ликвидации последствий — масляные пятна обрабатываются абсорбентом. На ближайшем к месту разлива пляжу проводится обсервация береговой линии.

Ранее СМИ сообщали, что жители Туапсе жаловались на запах нефти в районе Дикого пляжа, видео с нефтяной плёнкой очевидцы опубликовали в сети.