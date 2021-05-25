Ярославль, 25 мая 2021, 10:53 — REGNUM Ярославские школы отменяют ранее запланированные коллективные поездки школьников на экскурсии или отдых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители учеников.
Конец учебного года традиционно был временем организованных поездок школьников на экскурсии в соседние города или за город. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования города, решения об отмене школы принимают самостоятельно.
Как заявил 21 мая директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов, после майских праздников в регионе выросло количество пациентов в ковид-клиниках. Тубашов призвал ярославцев активнее вакцинироваться от коронавируса, чтобы «быстрее вернуться к нормальной жизни».
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