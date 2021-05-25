Ярославль, 25 мая, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Ярославские школы отменяют ранее запланированные коллективные поездки школьников на экскурсии или отдых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители учеников.

City-yaroslavl.ru Школьный коридор

Конец учебного года традиционно был временем организованных поездок школьников на экскурсии в соседние города или за город. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования города, решения об отмене школы принимают самостоятельно.

«Прямых запретов нет. Каждый руководитель принимает решение в своём учреждении самостоятельно на уровне директора школы или классного руководителя. Единой такой рекомендации нет, но руководители советуются, и мы по каждому обращению принимаем решение, ехать ли, например, в Москву. Смотрим эпидемиологическую ситуацию на той или иной территории. Это не запреты, а здравый смысл», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Как заявил 21 мая директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов, после майских праздников в регионе выросло количество пациентов в ковид-клиниках. Тубашов призвал ярославцев активнее вакцинироваться от коронавируса, чтобы «быстрее вернуться к нормальной жизни».