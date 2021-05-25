Петропавловск-Камчатский, , 10:52 — REGNUM На Камчатку доставили новое судно на воздушной подушке типа «Нептун-23». В настоящее время оно проходит ходовые испытания, после чего будет работать на маршрутах Манилы — Каменское и Манилы — Парень, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в краевом правительстве.

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«Нептун-23» сможет перевозить 20 пассажиров.

С 2019 года Камчатка получила уже четыре судна на воздушной подушке. В Олюторском районе переправу через протоку Скрытая осуществляет такое же судно «Нептун-23». Ещё одно, рассчитанное на перевозку десяти пассажиров, — «Леопард» находится в резерве.

Также судно «Нептун-23» будет осуществлять перевозки в Усть-Камчатск, во время ремонта парома «Капитан Драбкин».

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход «Адмирал Невельской» 22 мая отправился из Корсакова в свой первый технический рейс. 24 мая он пришвартовался в порту Южно-Курильска.