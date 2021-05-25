Брянск, , 10:56 — REGNUM В Брянской области 25 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 24 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 39 839 носителей инфекции. Выздоровели 38 890 человек.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 124 950 жителей Брянской области.