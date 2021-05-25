Ярославль, , 10:51 — REGNUM Арбитраж Ярославской области принял крупный финансовый иск в адрес Ярославской области в лице департамента транспорта региона. Истцом выступает компания из дивизиона «РЖД», передаёт ИА REGNUM.

Иск от АО «Северная пригородная пассажирская компания» подан в суд в середине мая 2021 года. Дело приняла судья Киселева, которая начнёт рассматривать спор 14 июля 2021 года. Третьи лица в деле — правительство Ярославской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, а также департамент финансов Ярославской области. Сумма исковых требований — 134 377 654,38 рубля. Иск основан на положениях договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регионе в 2020 году. Договор подписан в декабре 2015 года. Истец требует возместить ему «финансовые потери, возникшие вследствие установления на 2020 год тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения».

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество учреждено в ноябре 2010 года. Гендиректор — Владимир Крупин. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. В компании работают более 600 человек. По данным с сайта компании, она обслуживает пассажиров Ярославской, Вологодской, Архангельской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей и Коми.