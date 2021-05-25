Канберра, , 10:53 — REGNUM Автопроизводитель Jeep представил в Австралии лимитированную серию моделей Cherokee, Wrangler и Grand Cherokee в честь 80-летия марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спецверсия получила название 80th Anniversary. Юбилейные Cherokee будут выпущены тиражом в 80 единиц, а модели Wrangler 80th Anniversary и Grand Cherokee 80th Anniversary — по 160 экземпляров.

«Мы рады отметить восемьдесят лет существования бренда Jeep этими моделями лимитированной серии и дать клиентам Jeep возможность стать обладателем кусочка истории», — передаёт пресс-служба слова управляющего директора Jeep Australia Кевина Флинна.

Автопроизводитель снабдил все машины в версии 80th Anniversary акцентами, значками и колёсными дисками из гранитного кристалла.

В салоне юбилейных автомобилей установлен 8,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Uconnect. На рынке Австралии новые авто появятся совсем скоро — до конца нынешнего месяца.

Ранее стало известно, что на российском авторынке Jeep Wrangler 80th Anniversary появится до конца мая текущего года. В России стоимость модели в начальной комплектации составит 5 365 000 рублей.

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