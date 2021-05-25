Москва, 25 мая, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Заявление главы счётной палаты РФ Алексея Кудрина о возможности двукратного снижения бедности уже к 2030 году доктор экономических наук Никита Кричевский встретил с известной долей скепсиса и иронии. В своем телеграм-канале он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Кудрин наконец-то нашёл способ победить многовековую русскую бедность. Оказывается, добиться ее снижения вдвое, причём за 3−4 года, можно за счет адресности социальной поддержки.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Кудрин.

Сейчас бедными официально не считаются семьи, владеющие «всего лишь» квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой.

Другими словами, Кудрин уверен, что из 20 млн бедных у 10 млн уже есть два дома и две машины. Великий человек».

Напомним, ранее о том, что правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью «Известиям» 25 мая.

Читайте также: Кудрин предложил способ снижения бедности в России