Уфа, , 10:52 — REGNUM Пожар произошел на заводе ПАО АНК «Башнефть» в Уфе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Сообщается, что утром 25 мая спасатели Уфы получили информацию о том, что на территории ПАО АНК «Башнефть» зафиксирован густой черный дым. Спасатели были подняты по повышенному рангу пожара.

«На начальном этапе тушение производилось силами Роснефть-пожарная безопасность», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что возгорания было локализована в 12:01 на площади четырех кв. метров. Никто не пострадал. В 12:36 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Сейчас они устанавливают причины произошедшего.