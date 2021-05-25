Пермь, , 10:50 — REGNUM Прокуратура Пермского края планирует купить четырехкомнатную квартиру в Перми. На сайте госзакупок опубликована информация об аукционе. Стартовая цена составляет 11,2 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Согласно условиям техзадания, квартира должна быть расположена в доме, который построен не ранее 2020 года. Все четыре комнаты должны быть изолированными, а их общая площадь должна быть не менее 60 кв. метров, площадь кухни — 25 кв. метров. Все помещения должны быть с отделкой и установленной сантехникой.

Заказчик отметил, что квартира может находиться на любом этаже, за исключением первого, последнего и мансардного. Также прокуратура подчеркнула, что приобретаемое жилье предпочитает купить недалеко от здания ведомства по ул. Луначарского, 60. Расстояние не должно превышать полтора километра.

Аукцион пройдет 9 июня. Квартира передается поставщиком заказчику готовой к проживанию в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта.