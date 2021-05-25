Кемерово, , 10:49 — REGNUM В Кемеровской области 42-летний житель города Белово признан виновным в насильственном преступлении сексуального характера в отношении девочки из Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Установлено, что в январе 2019 года он переписывался в социальной сети на интимные темы с 11-летней девочкой. Мужчина обменивался с ней порнографическими изображениями, достоверно зная, что общается с ребёнком. Переписку увидели родители девочки. Они обратились в правоохранительные органы.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый со следствием не сотрудничал, вину не признал. Однако были собраны неопровержимые доказательства его причастности к преступлению.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.