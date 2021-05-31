Москва, , 07:46 — REGNUM Василий Васильевич Фабричнов (1925−1945) подростком пережил оккупацию, гибель матери.

Василий Васильевич Фабричнов

С июня 1943 года сражался в действующей армии, участвовал в Курской битве, освобождал Брянск, Белоруссию…

Под Витебском из пулемета обстрелял группу немецких военнослужащих и принудил их сдаться.

Летом 1944 года в звании сержанта командовал пулеметным расчетом 12-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии в 11-й гвардейской армии.

28 июня у деревни Шкорневка (Крупский район Минской области) Фабричнов уничтожил около взвода вражеских солдат и офицеров. Три дня спустя он одним из первых переправился через Березину в районе города Борисова и пулеметным огнем успешно прикрывал переправу основных сил полка. В ночь с 13 на 14 июля на самодельном плоту Василий Васильевич переправился через Неман у городка Меречь (ныне Мяркине, Литва). 16 июля в бою он получил тяжелое ранение и был направлен в тыловой госпиталь. Плацдарм удалось удержать, но от полученных ранений Фабричнов скончался ровно семь месяцев спустя…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии сержант Василий Васильевич Фабричнов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

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