Вашингтон, , 10:47 — REGNUM В Соединённых Штатах в дом сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с неизвестным веществом и угрозами в его адрес. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что к «посылке» прилагалось изображение забинтованного сенатора с приставленным к голове пистолетом с надписью «Я довершу начатое твоим соседом».

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Рэнда Пола было осуществлено 3 ноября 2017 года в его собственном доме, когда он косил газон у себя во дворе. Сенатор не слышал приближения нападавшего, так как слушал музыку в аудиоплеере.

Правоохранительные органы обвинили в преступлении соседа Пола Рене Буше, который, в свою очередь, отверг подобные обвинения. Полиция склоняется к версии, что нападение не было связано с политической деятельностью сенатора.

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