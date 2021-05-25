Махачкала, , 10:44 — REGNUM В Дагестане в одной из квартир города Дербента обнаружены тела женщины и ребенка. По предварительным данным, они отравились насмерть угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили 26 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей инцидента известно, что он произошел 23 мая. Тела 28-летней женщины и шестилетнего мальчика были обнаружены в одной из квартир дома по переулку Офицерский в городе Дербенте. Они являлись жителями Махачкалы. В квартире также находилась еще одна 29-летняя жительница этого города. Её доставили больницу с признаками отравления.

В настоящее время устанавливают обстоятельства смерти двух человек и отравления третьего лица.

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