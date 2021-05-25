Москва, , 10:47 — REGNUM Ряд стран Европейского союза выступает с критикой российских вакцин от COVID-19 и этим развязывает «вакцинные войны» против России. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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«Подтверждаю все, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем», — сказала она, говоря о словах ведущего о том, что в Европе пытаются устроить «вакцинную войну в своих интересах».

«Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи (в отношении разработанных Россией препаратов от нового заболевания)», — добавила Захарова.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что власти некоторых европейских стран «абсолютно искусственно создают политический ажиотаж» вокруг темы гуманитарного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый компонент вакцины против COVID-19 в Казахстане получили 2 015 053 человека.