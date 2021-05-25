Оттава, , 10:43 — REGNUM Канадский актёр-трансгендер Эллиот Пейдж (ранее Эллен Пейдж) сделал операцию по удалению груди. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPRDYAUhvEt/

Эллиот Пейдж опубликовал фотографию из бассейна с результатами хирургического вмешательства. «Первые плавки», — подписал он снимок.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года Эллиот Пейдж совершил каминг-аут и признался поклонникам, что является трансгендером. Также он сообщил о смене имени с Эллен на Эллиот.

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