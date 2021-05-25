Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Приволжском федеральном округе каждый пятый «раскрытый» эскроу-счёт приходится на Чувашию. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

По данным банка, на 1 апреля 2021 года по завершённым проектам в долевом жилищном строительстве в Чувашии «раскрыто» 6 тыс. счетов эскроу, что составляет 20% от общего числа в Поволжье.

С данных счетов застройщикам и банкам на погашение кредитов перечислено более 13 млрд рублей. В том числе количество эскроу-счетов за март выросло на 18%, их объём — на 20%.

На начало апреля для расчётов по долевому строительству в Чувашии открыто более 4 тыс. счетов эскроу на 10 млрд рублей.

Отмечается, что между банками и застройщиками действуют 44 кредитных договора. Средняя ставка на 1 апреля составила 2,24%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявляли, что в России темпы роста цен на новостройки замедлились, так как закончился ажиотажный спрос на жилье и произошло из-за насыщения потребительского спроса. По одному из сценариев, цены на новостройки замедлят темпы роста до 1 июля 2021 года, затем возможно снижение цен на 3−4%.

Подробнее: В РФ замедлятся темпы роста цен на вторичную недвижимость — прогноз

Читайте также: Цены на новостройки в РФ снизятся на 3−4% — прогноз экономиста