Москва, , 10:41 — REGNUM Привившимся от коронавирусной инфекции не стоит хвастаться уровнем антител к COVID-19 после вакцинации. Об этом заявил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

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По его словам, также не стоит сдавать тесты на антитела к коронавирусу после прививки.

«Нет, не стоит, — сказал Ишмухаметов в интервью газете «Известия». — Например, ни в Германии, ни в США вы не сможете сдать тест на антитела. Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину».

Он пояснил, что поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов, назвав это правильным.

«Если препарат прошёл клиническое испытание, получил регистрационное свидетельство и врач согласовал применение, то это всё. И не надо хвастаться уровнем антител», — ответил специалист.

Глава Центра имени Чумакова подчеркнул, что эффективность вакцин, как китайских, американских, так и российских, определить крайне сложно.

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«Это будет определено через годик при нормальном завершении третьей фазы. Касается это не только китайских вакцин, но, рискну сказать, и наших, и американских, и каких угодно», — добавил Ишмухаметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ране специалисты лабораторной службы «Хеликс» пришли к выводу, что после лёгкого или бессимптомного течения коронавирусной инфекции антитела к SARS-CoV-2 сохраняются по меньшей мере 90 дней.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ. Также применяются «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, и препарат «Ковивак» от Центра имени Чумакова РАН. 6 мая в России была официально зарегистрирована новая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник Лайт».

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