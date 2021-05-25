Чита, , 10:41 — REGNUM В правительстве Забайкальского края решили возобновить работу выездных бригад, проверяющих соблюдение мер безопасности в условиях пандемии COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они будут инспектировать магазины, салоны красоты, кафе и рестораны.

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«Вынуждены снова выйти в рейды. Будем проверять наличие перчаток, дезсредств, периодичность обработок. За прошедшую неделю, по данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом существенно выросла в сфере торговли — показатель увеличился на 40%. Снова займемся совместной работой с бизнесом.

Прошлой весной у нас отлично получилось задержать и остановить распространение инфекции. Надеемся на понимание предпринимателей», — заявил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 25 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет 43 029, причём 33 из них обнаружили за последние сутки.

Масочный режим введен на территории региона 20 апреля 2020 года и до сих пор не отменён.

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