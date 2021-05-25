Уфа, , 10:43 — REGNUM Обстоятельства гибели охранника на территории охраняемой базы установили в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 3 февраля на охраняемой базе «Тикеево» ФКУ Упрдор «Приуралье», которая была передана во временное пользование АО «ДЭП №103», 57-летний охранник ООО ЧОА «Беркут Охрана Сервис» попросил мастера оставить на базе бензогенератор, поскольку трансформаторная подстанция сломалась, в результате не было электроэнергии. Вечером электрики починили подстанцию, но не смогли найти охранника, автомобиль которого стоял на территории базы.

Отмечается, что на место прибыли дорожники и выломали дверь в помещение охраны. Там был обнаружен охранник. По данным экспертизы, смерть наступила из-за токсического действия окиси углерода.

«Работодатель согласно локальному акту — Положению о системе управления охраной труда — обязался регулярно проверять состояние рабочих мест и исправность оборудования, обеспечивать безопасность работников при эксплуатации оборудования, однако даже при наличии информации об аварийном отключении электроэнергии при температуре за окном в минус 18 градусов никаких мер принято не было. Хотя в соответствии с ч. 2 ст. 22 ТКРФ работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Было установлено, что причиной трагедии стало необеспечение надлежащего функционирования системы управления охраной труда. Материалы расследования переданы в органы следствия.

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