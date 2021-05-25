Сеул, , 10:45 — REGNUM В 2020 году экспорт товаров крупных компаний Южной Кореи составил $322,5 млрд, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую и Таможенную службы страны.

Согласно опубликованным данным, экспорт продукции крупных нефтехимических компаний снизился на 23,2%, а транспортных компаний — на 10,8% в годовом исчислении.

Экспорт товаров компаний среднего бизнеса сократился на 0,3%, до $93,3 млрд, а компаний малого бизнеса — на 4,4% до $95,5 млрд.

Отметим, что в общий объём экспорта товаров из Южной Кореи в 2020 году составил $512,5 млрд, что на 5,5% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году в стране насчитывалось 97 012 компаний-экспортёров, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Сокращение произошло впервые с 2010 года.