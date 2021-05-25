Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:39 — REGNUM Следователи в Бурятии расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту безвестного исчезновения 39-летней жительницы Мухоршибирского района Ирины Рекуновой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, женщина ушла из дома в селе Хонхолой 19 июля 2020 года и не вернулась. Пропавшаяевропейской внешности, на вид около 45−50 лет, рост 168 см. На плече у неё имеется татуировка в виде сердца со стрелой.

Как отмечается, она легко вступает в контакт с незнакомыми ей людьми, может представиться другим именем. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».