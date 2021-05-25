Лондон, 25 мая, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии тренеров английских клубов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба организации.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

Лучшим тренером в Англии Гвардиолу признала Ассоциация главных тренеров АПЛ, Английской футбольной лиги (EFL) и сборной Англии. 50-летний тренер получил трофей имени Алекса Фергюсона.

В сезоне 2020/21 Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в чемпионате Англии и Кубке английской лиги. А 29 мая его команда сыграет в финале Лиги чемпионов с «Челси».