Дзержинский район, Калужская область, 25 мая, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Калужской области отмечен новый вид птиц. Удалось зафиксировать присутствие черноголовой чайки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела регионального министерства природных ресурсов и экологии Юрия Галчёнкова.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Черноголовая чайка

«22 мая мне на Галкинском болоте в Дзержинском районе на территории национального парка «Угра» довелось наблюдать черноголовую чайку. Отличия черноголовой чайки сразу бросаются в глаза: у нее яркий красный клюв, под и над глазом белые ободки, а также чёрный цвет головы опускается до затылка», — отметил Юрий Галчёнков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области впервые за 150 лет орнитологических наблюдений был обнаружен новый вид птицы — ходулочник. Этот вид птиц водоёмов юга России и Поволжья, его залёты в ряд соседних регионов известны, но в Калужской области ранее этих птиц не замечали.