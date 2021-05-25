Краснодар, , 10:38 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Туапсе. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проверку проведут сотрудники сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство сделало сообщение после публикации местным жителем соответствующего видеоролика.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора в 145 млн рублей к компании-перевозчику, допустившей розлив мазута в Черном море.

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